في مباراة متقلّبة.. غانا تهزم كوريا الجنوبية وتعزز حظوظها بالتأهل

تفوق منتخب غانا على كوريا الجنوبية 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بمونديال قطر 2022.

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وأحرز محمد ساليسو، هدف تقدم غانا في الدقيقة 24، ثم أضاف محمد قدوس، الهدف الثاني في الدقيقة 35.





وانتفض الكوريون في الشوط الثاني بتسجيلهم لهدفين في الدقيقتين 58، و61 عن طريق المهاجم تشو كيو سيونغ.







وعاد محمد قدوس في الدقيقة 69، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لمنتخبه بلاده غانا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفعت غانا رصيدها إلى ثلاث نقاط ما يبقي على حظوظها لبلوغ ثمن النهائي عن المجموعة التي تضم أيضا البرتغال والأوروغواي.