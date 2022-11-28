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رياضة

مفاجأة "المونديال".. هل يعود كريم بنزيما للمشاركة في كأس العالم؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 10:24
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فجرت شبكة "RMC" الفرنسية مُفاجأة كبرى، حيث أكدت أن كريم بنزيما يمكنه أن يعود للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم الجارية حاليًا في قطر.
وخرج بنزيما من قائمة منتخب فرنسا بعد إصابته قبل انطلاق المونديال بساعات قليلة، ليغادر معسكر فرنسا في قطر، لكن المدرب ديدييه ديشان رفض ضم لاعبًا بديلًا له.
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وبالرغم من تأكيد بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن كريم بنزيما قد يعود للتدريبات مع ريال مدريد في الأيام المقبلة، فإن اللاعب المتوج بالكرة الذهبية لا يزال يمكنه أن يعود بشكل قانوني ورسمي للعب مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر.
 
 
وأفاد التقرير الفرنسي أنه بعد التحقق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لا يزال بنزيما يتواجد في قائمة فرنسا لكأس العالم ويمكن استدعاؤه من جديد.
 
 
الجدير بالذكر أن شبكة "RMC" أشارت يوم أمس الأحد الى أن الاتحاد الفرنسي سيحصل على 26 ميدالية في حال التتويج بكأس العالم وهو ما يقابل عدد اللاعبين في قائمة ديدييه ديشان، بوجود بنزيما.

رياضة

كأس العالم2022

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