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رياضة
صورة قبل دقائق لنيمار.. شاهدوا كيف يتابع مباراة البرازيل - سويسرا الآن
Lebanon 24
28-11-2022
|
11:01
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انطلقت قبل قليل المباراة بين المنتخبين البرازيلي والسويسري ضمن بطولة كأس العالم 2022 التي تُقام في قطر.
وتزامناً مع الإنطلاقة، نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صورة له أثناء متابعته المباراة عبر "التلفاز" من داخل مقر إقامته في قطر، إذ غاب عن المشاركة في اللقاء مع أبناء بلاده بسبب الإصابة التي مُنيَ به خلال المباراة التي خاضها ضدّ صربيا قبل أيام.
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