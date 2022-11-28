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رياضة

مونديال 2022.. "الفيفا" يكشف عن المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة

Lebanon 24
28-11-2022 | 16:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المباراة الأكثر مشاهدة بالولايات المتحدة الأميركية في تاريخ بطولات كأس العالم.

وذكر الحساب الرسمي لـ"الفيفا" في موقع "تويتر"، أن مباراة الولايات المتحدة وإنكلترا التي انتهت سلبية في مونديال قطر الجاري، هي الأكثر مشاهدة بأميركا في تاريخ مواجهات كأس العالم.
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وقال حساب "الفيفا"، إن عدد مشاهدي المباراة في الولايات المتحدة بلغ 19 مليونا و650 ألف مشاهد.

ويتصدر منتخب إنكلترا ترتيب المجموعة الثانية في مونديال قطر برصيد 4 نقاط، تليه إيران برصيد 3 نقاط، ثم أميركا بنقطتين، وأخيرا ويلز بنقطة واحدة.

وتلعب إنجلترا مع ويلز غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات فيما تقابل الولايات المتحدة إيران في نفس اليوم.
 
(روسيا اليوم) 

رياضة

كأس العالم2022

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