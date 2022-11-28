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رياضة

لماذا لا يردد لاعبو إسبانيا النشيد الوطني؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 15:40
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تعتبر فقرة عزف النشيد الوطني إحدى الفقرات الأهم خلال مباريات بطولات كأس العالم، خلالها يظهر اللاعبين مشاعرا جياشة، لكن منتخبا واحدا لفت الأنظار، كون لاعبوه لا يرددون كلمات النشيد.


هذا المنتخب هو إسبانيا، الذي دخل لاعبوه لقاء ألمانيا، مساء الأحد، ووقفوا صفا واحدا، بينما عزف السلام الوطني، من دون أن تتحرك شفاههم.
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السبب لا يعود إلى قلة الإحساس الوطني لدى الإسبان، وإنما لطبيعة السلام الوطني، الذي لا يحمل أي كلمات.


ويعتبر السلام الوطني الإسباني "المسيرة الملكية" من المعزوفات الشهيرة للملحن فرانشيسكو غراو، وبالرغم من إنه لحن مع كلمات، إلا أن مملكة إسبانيا تخلت عنها عام 1978، وفضلت استخدام لحن النشيد فقط.


فالسلام الوطني الإسباني واحد من أربعة، لا يتضمنه كلمات، والسلامات الأخرى هي لدول البوسنة والهرسك وكوسوفو وسان مارينو.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

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