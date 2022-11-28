بثنائية فرنانديز.. البرتغال تتأهل للدور الـ16 بفوزها على الأوروغواي (فيديو)

تفوق المنتخب البرتغالي على نظيره الأوروغوياني في المباراة التي جمعتهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.
وتقدم برونو فرنانديز، بهدف لصالح البرتغال، في لقاء الأوروغواي، بمنافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وسجل فرنانديز أول أهدافه بالنسخة الحالية للمونديال، في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، بعدما أرسل عرضية من الناحية اليسرى، ارتقى لها كريستيانو رونالدو، وفشل في اللحاق بها، لتستكمل الكرة طريقها إلى الشباك.
وسجل فرنانديز الهدف الثاني لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.
وبهذا الانتصار رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أوروغواي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.