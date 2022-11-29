قائمة المتأهلين لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022

شهدت الجولة الثانية من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، التي تستضيفها قطر.



وضمن كل من منتخبات فرنسا حامل اللقب، والبرازيل حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 5 مرات، والبرتغال بطل "يورو 2016".

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وأصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 لمونديال قطر، بعد تحقيقه فوزين متتالين على كل من أستراليا (4-1) والدنمارك (2-1) على الترتيب، ويختتم مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل.





المجموعة الرابعة (D):



1- فرنسا – 6 نقاط



2- أستراليا – 3 نقاط



3- الدنمارك – نقطة واحدة



4- تونس – نقطة واحدة.





كما حقق منتخب "السيليساو" البرازيلي انتصارين متتاليين على كل من صربيا (2-0) وسويسرا (1-0) على الترتيب، ويتصدر قائمة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة أيضا، برصيد 6 نقاط، وبات ثاني منتخب يبلغ الدور ثمن النهائي للمونديال.





المجموعة السابعة (G):



1- البرازيل – 6 نقاط



2- سويسرا – 3 نقاط



3- الكاميرون – نقطة واحدة



4- صربيا – نقطة واحدة.



وأصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 لمونديال قطر، بعد تحقيقه فوزين متتالين على كل من أستراليا (4-1) والدنمارك (2-1) على الترتيب، ويختتم مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل.1- فرنسا – 6 نقاط2- أستراليا – 3 نقاط3- الدنمارك – نقطة واحدة4- تونس – نقطة واحدة.كما حقق منتخب "السيليساو" البرازيلي انتصارين متتاليين على كل من صربيا (2-0) وسويسرا (1-0) على الترتيب، ويتصدر قائمة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة أيضا، برصيد 6 نقاط، وبات ثاني منتخب يبلغ الدور ثمن النهائي للمونديال.1- البرازيل – 6 نقاط2- سويسرا – 3 نقاط3- الكاميرون – نقطة واحدة4- صربيا – نقطة واحدة.



والتحق المنتخب البرتغالي بركب المتأهلين ثالثا، بعد أن حقق هو الآخر انتصارين متتاليين، على حساب كل من غانا (3-2) والأوروغواي (1-0) على الترتيب.



1- البرتغال – 6 نقاط



2- غانا – 3 نقاط



3- كوريا الجنوبية – نقطة واحدة



4- الأوروغواي – نقطة واحدة.