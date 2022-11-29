اعترض كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إثر احتساب الهدف الأول في مرمى الأوروغواي لزميله برونو فيرنانديز بدلاً منه.



وفاز منتخب البرتغال على الأوروغواي بنتيجة (2-0)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2022، في مواجهة اختضنها ملعب "لوسيل" وسط حضور جماهيري كبير.

Advertisement



وأظهرت عدسات الكاميرات عقب المواجهة، رونالدو وهو يعترض على قرار "فيفا" باحتساب الهدف الأول لفيرنانديز، مشيراً بيده إلى أنه لمس الكرة برأسه قبل دخولها المرمى. وفاز منتخب البرتغال على الأوروغواي بنتيجة (2-0)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2022، في مواجهة اختضنها ملعب "لوسيل" وسط حضور جماهيري كبير.وأظهرت عدسات الكاميرات عقب المواجهة، رونالدو وهو يعترض على قرار "فيفا" باحتساب الهدف الأول لفيرنانديز، مشيراً بيده إلى أنه لمس الكرة برأسه قبل دخولها المرمى.



ورغم الإعادات التلفزيونية العديدة، وبعض الصور التي سجلت اللقطة لحظة تسجيل الهدف، فإنه لم يظهر بشكل واضح لمس رونالدو للكرة من عدمه، لكن الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة، قال إنه يشاطر رونالدو رأيه، ويرى لمسه للكرة قبل دخولها الشباك.





وضمن منتخب البرتغال تأهله إلى الدور ثمن النهائي بتحقيقه للفوز الثاني توالياً، ووصوله إلى النقطة السادسة متصدراً للمجموعة الثامنة؛ قبل إجراء مباراتي الجولة الثالثة، التي سيواجه فيها رفاق رونالدو كوريا الجنوبية، في حين سيلاقي منتخب الأوروغواي منتخب غانا في التوقيت نفسه.

المصدر: win win