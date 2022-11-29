حافلة المنتخب السويسري تتعرض لحادث سير مع سيارة شرطة (فيديو)

كشفت تقارير صحفية إنكليزية عن تعرض حافلة المنتخب السويسري لحادث سير أثناء تحركها نحو ملعب مباراة الفريق أمام نظيره البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.

وجاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أنه لا يوجد أي لاعب تعرض للأذى خلال تلك الحادثة التي كانت طفيفة لحسن الحظ.

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وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع مع سيارة شرطة كانت مرافقة لهم كتأمين في الطريق إلى ملعب المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات المجموعة السابعة.

حافلة منتخب #سويسرا تصطدم بسيارة شرطة قبل المباراة | ميرور#برق_الإمارات pic.twitter.com/xx0zJFKft5 — برق الإمارات (@UAE_BARQ) November 28, 2022





وكان المنتخب السويسري قد تعرض للهزيمة على يد نظيره البرازيلي بهدف نظيف سجله كارلوس كاسيميرو من كرة جماعية متقنة.



وكان المنتخب السويسري قد تعرض للهزيمة على يد نظيره البرازيلي بهدف نظيف سجله كارلوس كاسيميرو من كرة جماعية متقنة.

جدير بالذكر أن لقاء الجولة الأخيرة للمنتخب السويسري سيكون حاسمًا بالنسبة للفريق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة لكنه بحاجة للفوز على صربيا لتأمين موقفه.

المصدر: جول