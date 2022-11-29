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رياضة

نتائج مشرّفة.. لاعبان عربيان يتصدران إحصائيات الدور الأول في المونديال

Lebanon 24
29-11-2022 | 03:55
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أسهمت النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات العربية في بداية مشوارها بكأس العالم قطر 2022 في حجز مكان ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذين تألقوا في الدور الأول، وذلك من خلال الإحصائيات التي سجلت بالجولة الأولى.
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وتصدر لاعبان عربيان من منتخبي السعودية وتونس المنافسة القوية مع نخبة من نجوم الكرة العالمية في هذا المونديال، حيث احتل المدافع السعودي ياسر الشهراني رأس قائمة اللاعبين الذين قاموا باعتراضات ناجحة خلال المباراة، وعددها 6 اعتراضات، متفوقا على مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير بخمسة اعتراضات.

كما جاء مدافع منتخب تونس علي العابدي في المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بتدخلات ناجحة على الكرة بواقع 5 تدخلات، متساويا مع تايلور ادامس لاعب المنتخب الأميركي، ونيكولا ميلونكوفيتش لاعب صربيا.

وقدم المنتخب السعودي مباراة تاريخية أمام الأرجنتين وحقق فوزا تاريخيا على "كتيبة ميسي" بنتيجة (2-1)، كذلك قدم لاعبو منتخب تونس مباراة قوية أمام الدنمارك المدجج بكامل نجومه وحققوا تعادلا ثمينا.

ونال لاعبو منتخب المغرب الاحترام والتقدير بعد العرض القوي الذي قدموه أمام منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في مونديال 2018.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

كأس العالم2022

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