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رياضة

أميركا وإيران في مواجهة نارية لحسم التأهل لدور الـ16 بكأس العالم

Lebanon 24
29-11-2022 | 08:30
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يلتقي منتخب إيران اليوم بنظيره الأميركي، وذلك في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.
 
 
بطاقة المباراة:
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المجموعة: الثانية

الجولة: الثالثة
 
المكان: استاد الثمامة
 

التاريخ: الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022

صافرة البداية: 5 مساء بتوقيت بيروت
 

الحكم: أنتونيو ماتيو لاهوز يعاونه الإسباني باو سيبريان ديفيز

حكم تقنية الفيديو المساعد:  خوان مارتينيز مونويرا.
 
 
تاريخ مواجهات إيران وأميركا
 
تقابلت ايران واميركا في ثلاث مواجهات كاملة، كانت الغلبة حاضرة لصالح المنتخب الإيراني الذي فاز في مباراتين. وتَعادل في لقاء وحيد، ولم يتلقى الخسارة على يد الولايات المتحدة.
 
 
مجموعة إيران وأميركا
 
 وقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية إلى جانب كل من أميركا وإنكلترا وويلز.
 
 
لعب المنتخب الإيراني جولتين من بطولة كأس العالم، مباراته الأولى كانت أمام منتخب إنكلترا وخسر خسارة كبيرة بستة أهداف مقابل هدفين.

واستطاع في الجولة الثانية التعويض عبر بوابة المنتخب الولزي، وانتهت المباراة لصالح إيران بهدفين مقابل لا شيء.
 
 
وتقع إيران في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف منتخب إنكلترا المتصدر برصيد أربع نقاط.
 

وفي المقابل لعب منتخب أميركا مباراته الأولى أمام منتخب ويلز، والتي انتهت بالتعادل وحقق تعادل ثمين أمام المنتخب الإنكليزي في الجولة الثانية.
 
 
ويحتل المنتخب الأميركي المركز الثالث برصيد نقطتين، ويليه منتخب ويلز بنقطة واحدة.
 
 
حظوظ المنتخبين في التأهل
 
 
المنتخب الإنكليزي هو الأقرب للتأهل نظرا لحصوله على أربع نقاط خلال جولتين، وامتلاكه أربعة أهداف في رصيده.

ويأتي المنتخب الإيراني في الدرجة الثانية، ففي حال فازت إنكلترا على ويلز وتعادلت إيران أمام أميركا فهذا يعني أن المنتخب الإيراني هو ثاني المتأهلين، إضافة إلى ذلك يمتلك المنتخب الأميركي فرصة للتأهل في حال تحقيق الفوز. الفوز بالنسبة للمنتخب الأميركي يعني تأهله بشكل مباشر إلى الدور الثاني.
 
 
التشكيلة المتوقعة:
 
أميركا: مات تيرنر، سيرجينهو ديست، زيميرمان، تيم ريام، روبينسون، مكيني، أدامز، موساه، وياه، سارغينت، وبوليسيتش.
 
 
ايران: علي رضا، مرتضى بور علي كنجي، روزبه جشمي، سيد مجيد حسيني، صادق محرمي، علي كريمي، أحمد نور الله، إحسن حاج صافي، ميلاد محمدي
خط الهجوم مهدي طارمي، وعلي رضا جهانبخش.
 
 

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