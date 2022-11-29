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رياضة

من هو رئيس يوفنتوس الجديد؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 11:00
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قدم مالك نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، مرشحه جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة الثلاثاء، بعد استقالة جميع الأعضاء أمس الاثنين.

وجاء في بيان لشركة "إيكزور" المملوكة لعائلة أنييليي والمساهمة الرئيسة في النادي "تعلن إيكزور أنها ستعين جانلوكا فيريرو لمنصب رئيس يوفنتوس".
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وكان مجلس الإدارة السابق تقدم باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي، ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد بسبب التحقيقات الجارية حول تزوير حسابات النادي.

وتسبب قرار استقالة أنييلي وبقية أعضاء مجلس إدارة النادي، في زلزال داخل إيطاليا، حيث يعتبر يوفنتوس وعائلة أنييلي أحد رموز البلاد تقريبا.
 
 
(روسيا اليوم)
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