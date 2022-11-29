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رياضة

لماذا يرتدي منتخب ألمانيا الأبيض؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 14:00
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يعرف المنتخب الألماني كونه واحد من أقوى المنتخبات عبر تاريخ كرة القدم، كما يعرف بزيه الأبيض الأنيق، الذي يلازم الياقة السوداء.

لكن العلم الألماني لا يحمل اللون الأبيض، فألوانه هي الأسود والأحمر والأصفر، ومع ذلك فأن قميص المنتخب مخالف للعلم.
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سبب اختيار اللون الأبيض يعود إلى لون العلم البروسي، الدولة التي امتدت من حدود روسيا الحديثة إلى حدود فرنسا في الغرب.

المنطقة المعروفة بالإمبراطورية الألمانية كان لها علم أبيض، به صليب في المنتصف، تم استبداله لاحقا بالنسر الأسود، الذي لا يزال يزين شعار المنتخب.

عندما تم إنشاء منتخب كرة القدم الألماني في عام 1899، قرروا تبني الألوان البروسية، والاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء مملكة بروسيا بعد ما يقرب من عقدين من الزمن.
 
 
(سكاي نيوز)

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