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رياضة

ميسي يكشف ردّ فعل نجليه... هذا ما فعلاه بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية!

Lebanon 24
29-11-2022 | 05:54
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كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رد فعل نجليه ماتيو وتياغو بعد الهزيمة المفاجئة للأرجنتين أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".

وشاهد ماتيو (سبعة أعوام) بصحبة والدته أنتونيلا وشقيقيه تياغو (عشرة أعوام)، وسيرو (أربعة أعوام) مباراة الأرجنتين والسعودية من المدرجات، واحتفلوا بشدة عندما سجل ميسي هدف التقدم للأرجيتين، قبل أن تنجح السعودية في قلب النتيجة لصالحها.
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وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "بعد مباراة السعودية، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي".

وأضاف: "بعد الخسارة أمام السعودية كان ابني الأكبر تياغو يجري الحسابات لمعرفة كيفية تأهلنا إلى الدور الثاني، وأوضح لي أنه إذا فزنا في كلتا المباراتين المتبقيتين فسنتأهل".

 
 
(روسيا اليوم)

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