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رياضة

كيف علّق مدرّب فرنسا على قضاء بنزيما إجازة في جزيرة ريونيون؟

Lebanon 24
29-11-2022 | 07:53
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رأى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب أن كريم بنزيمة الذي يغيب عن مونديال قطر 2022 بداعي الإصابة "لا يشغل باله" كثيرا بعد بث شريط فيديو يظهر وصول مهاجم ريال مدريد إلى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة، مؤكدا بأنه يهتم فقط باللاعبين الـ24 المتواجدين في صفوف المنتخب.
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وكان الاتحاد الفرنسي أعلن انسحاب بنزيمة بسبب إصابة عضلية عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم.


وأكد مصدر مقرب من المهاجم الذي اختير أفضل لاعب في العالم هذا العام، بأنه سيمضي إجازة مدتها أسبوع في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي، علما بأنه لم يدل بأي تصريح لدى خروجه من المطار.

وقال ديشامب: "تناقشت مع كريم بعد رحيله، تعرفون جميعا وضعه والمدة الزمنية التي يستغرقها تعافيه من الإصابة".

 
(سكاي نيوز)

رياضة

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