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رياضة

خدع الأمن والجمهور.. شاهدوا شبيه نيمار ماذا فعل في مباراة البرازيل (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2022 | 08:20
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مجدداً، تمكّن البرازيلي إيغون أوليفيرا، الذي يتابعه أكثر من نصف مليون شخص على تطبيق تيك توك، من خداع المسؤولين في مونديال قطر والدخول لأرضية الملعب الذي استضاف مباراة البرازيل وسويسرا، ظناً منهم أنه اللاعب نيمار.
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فقد ظنّ المسؤولون أن أوليفيرا هو نجم فريق السامبا نيمار، نظراً للتشابه الكبير الذي يجمعهما في المظهر والبنية، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ومما ساعده في خداع الجماهير ورجال الأمن أن نيمار كان أصيب في المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل وصربيا، إذ خرج متألماً في الشوط الثاني وسط تقارير تفيد بأنه قد يغيب عن معظم المباريات المتبقية في حال واصل فريقه التألق وبلغ المباراة النهائية.
 
وكانت الجماهير المتواجدة في الملعب تسابقت لالتقاط صور "السيلفي" مع نجم نادي باريس سان جيرمان، قبل أن يكتشفوا الخدعة لاحقاً.

ليست المرة الأولى
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتحل فيها أوليفير شخصية نيمار، إذ سبق أن خدع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، حيث نشرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر، والمختص بأخبار الرياضة مقطع فيديو، قيل إنه يعود للنجم نيمار، البالغ من العمر 30 عاماً.
وظهر حينها شبيه نيمار في المقطع وهو يتجول في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ثم اتضح لاحقاً أن ذلك الحساب قد وقع في فخ شبيه نجم برشلونة السابق.
المصدر: العربية

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