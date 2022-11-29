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رياضة
بعدما سخر من الزي الخليجي... فاغنر يعتذر
Lebanon 24
29-11-2022
|
10:17
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أثارت تصريحات لاعب منتخب كرة القدم الألماني السابق ساندرو فاغنر، التي تضمنت إساءة للجماهير العربية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، موجة من الانتقادات اللاذعة ضده، ما أجبره لاحقا على الاعتذار.
وخلال مشاركته بالتعليق على المباراة التي جمعت بين المنتخبين الألماني والإسباني، يوم الأحد الماضي 27 تشرين الثاني عبر تلفزيون "زي دي إف" (ZDF) الألماني، سخر فاغنر من الزي القطري التقليدي، الذي ارتداه المشجعون في المدرجات.
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وقال في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني من المباراة، إنه كان يظن أن إحدى المناطق في المدرجات كانت مليئة بالمشجعين الألمان، لكنه أدرك أنهم كانوا "مشجعين يرتدون أردية الاستحمام القطرية".
ونشر الموقع الإلكتروني لتلفزيون "زي دي إف" الألماني، اعتذار فاغنر عن تعليقاته التي تهكّم فيها من الزي الخليجي التقليدي للرجال، مشيرا إلى أن اعتذاره جاء عقب "انتقادات" واسعة بحقّه.
وقال فاغنر في اعتذاره الذي نشره التلفزيون الألماني: "لقد كانت تعليقاتي غير مدروسة وغير لائقة، كان من الممكن أن أتجنبها، إذا شعر أي أحد بالإهانة، فأنا آسف، لم يكن هذا في نيّتي".
(الجزيرة)
رياضة
كأس العالم2022
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