17
o
بيروت
20
o
طرابلس
1
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
المنتخب السنيغالي يهزم الإكوادور ويخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022
Lebanon 24
29-11-2022
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطف المنتخب السنغالي بطاقة التأهل لمونديال 2022، بعد انتصاره على الإكوادور بنتيجة 2-1، في المباراة الختامية للمجموعة الأولى.
وشهدت المباراة المثيرة سيطرة سنغالية منذ بدايتها، حتى سجل إسماعيلا سار هدفا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.
Advertisement
وبعد أن عادت الإكوادور بهدف مويزس سايسيدو، لم تتأخر السنغال كثيرا بهدف في الدقيقة 70، عن طريق القائد خاليدو كوليبالي، بعد دقيقتين من هدف الإكوادور.
وبهذا الانتصار تأهلت السنغال بالمركز الثاني عن المجموعة الأولى، خلف هولندا، لتقابل متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16، الذي سيحدد لاحقا الثلاثاء.
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى في مونديال 2022:
1-هولندا (7 نقاط)
2- السنغال (6 نقاط)
3- الإكوادور (4 نقاط)
4- قطر (بلا نقاط)
(سكاي نيوز)
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
06:12 | 2022-11-29
29/11/2022 06:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها
00:34 | 2022-11-29
29/11/2022 12:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
08:02 | 2022-11-29
29/11/2022 08:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاب إيلي خنيصر يُحذّر المواطنين: "انتبهوا بعد عنا 4 ساعات كتير صعبين" (فيديو)
Lebanon 24
الاب إيلي خنيصر يُحذّر المواطنين: "انتبهوا بعد عنا 4 ساعات كتير صعبين" (فيديو)
10:00 | 2022-11-29
29/11/2022 10:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
Lebanon 24
ثلاثة اسماء رئاسية جديّة وجلسة الخميس كسابقاتها
22:00 | 2022-11-28
28/11/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:49 | 2022-11-29
بكاء وحزن شديد... هكذا ودّع لاعبو المنتخب الإيراني المونديال (صور)
16:00 | 2022-11-29
مونديال 2022.. أميركا تنهي أحلام إيران وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم (فيديو)
16:00 | 2022-11-29
ديل بييرو يسخر من أبو تريكة مباشرة على الهواء... ما السبب؟ (فيديو)
15:59 | 2022-11-29
إنكلترا تتألق.. ثلاثية نظيفة تقودها الى ثمن نهائي كأس العالم (فيديو)
14:00 | 2022-11-29
لماذا يرتدي منتخب ألمانيا الأبيض؟
11:55 | 2022-11-29
كأس العالم 2022.. هولندا إلى دور الـ 16 بعد فوزها على قطر (فيديو)
فيديو
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
30/11/2022 02:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
30/11/2022 02:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
30/11/2022 02:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact