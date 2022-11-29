المنتخب السنيغالي يهزم الإكوادور ويخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022

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خطف المنتخب السنغالي بطاقة التأهل لمونديال 2022، بعد انتصاره على الإكوادور بنتيجة 2-1، في المباراة الختامية للمجموعة الأولى.وشهدت المباراة المثيرة سيطرة سنغالية منذ بدايتها، حتى سجل إسماعيلا سار هدفا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.وبعد أن عادت الإكوادور بهدف مويزس سايسيدو، لم تتأخر السنغال كثيرا بهدف في الدقيقة 70، عن طريق القائد خاليدو كوليبالي، بعد دقيقتين من هدف الإكوادور.وبهذا الانتصار تأهلت السنغال بالمركز الثاني عن المجموعة الأولى، خلف هولندا، لتقابل متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16، الذي سيحدد لاحقا الثلاثاء.