تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة ألمانيا وكوستاريكا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الثلاثي ستيفاني فرابارت ونيوزا باك وكارين دياز، سيصبح أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال، حيث تم اختيارهن لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس المقبل.وستكون فرابارت، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.