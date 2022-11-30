متى يعود كريم بنزيما للتدريبات؟

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن الموعد الرسمي لعودة المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما للتدريبات الفردية في صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني.د



ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، فإن عودة بنزيما للتدريبات منتظرة يوم الجمعة 9 كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أنه من غير المعروف تاريخ استئنافه التدريبات الجماعية مع زملائه في النادي الملكي.

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ونقلت وسائل إعلام إسبانية الإثنين الماضي، أخبارًا تفيد بأن بنزيما مؤهل لاستئناف التدريبات يوم الخميس الأول من شهر كانون الاول، متوقعةً إمكانية عودته لخوض مباريات كأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب الفرنسي حال ذهب إلى أدوار متقدمة في البطولة.





وجاء رد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، أمس الثلاثاء، سريعًا على توقعات الصحافة الإسبانية، حينما أغلق الباب بشكل نهائي في وجه بنزيما، مؤكدًا أن المتوّج بجائزة الكرة الذهبية منشغل بالعلاج من إصابته في الوقت الحالي.



وكان بنزيما ترك معسكر المنتخب الفرنسي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 20 تشرين الثاني الحالي، بعد أن تلقى إصابة على مستوى عضلة الفخذ اليسرى في أول حصة تدريبية يخوضها مع الديوك في معسكر الدوحة، غير أن المدرب ديشامب قرر عدم تعويضه بأي لاعب آخر وأبقى اسمه ضمن قائمة الـ26 المعنية بخوض المونديال.



وحسم حامل لقب بطل العالم التأهل للدور الثاني من مونديال قطر كأول منتخب يحقق هذا الإنجاز وذلك بعد تحقيقه فوزين في مباراتيه الأوليين، (4-1) أمام منتخب أستراليا و(2-1) أمام منتخب الدنمارك، ويخوض ثالث مباراة له الخميس أمام المنتخب التونسي.

المصدر: win win