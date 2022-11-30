فيديو لأب وابنه يشغل "المونديال"... ما علاقة رونالدو؟

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حقق رجل سوداني حلم نجله الصغير بحضور فعاليات كأس العالم المقامة في قطر.فقد انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم، وشغل مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الاثنين من أمام طائرة متجهة إلى قطر.وبينما بدأ الأب بطرح الأسئلة على الصغير حول الوجهة، ردد الطفل إجابات لا علاقة لها بالحقيقة، إلى أن فاجأه الأب بأنهما متجهان إلى كأس العالم، قائلاً: "إحنا رايحين كأس العالم هانشوف رونالدو".فيما قابل الابن هذا النبأ بفرحة عارمة احتضن على إثرها والده في مشهد إنساني أثار تعاطف رواد مواقع التواصل.وتفاعل المعلقون مع الفيديو وفعلة الأب ورد الصغير، الذي تمثّل بكل ما لبراءة الأطفال من معنى.