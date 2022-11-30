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رياضة

مدرب المنتخب السعودي يتحدث عن "صناعة التاريخ" الليلة... ماذا قال؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 07:01
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أكد الفرنسي هيرفيه رينارد مدرب منتخب السعودية أنّ لاعبيه جاهزون لصناعة التاريخ من خلال التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.

وقال رينارد في مؤتمر صحافي: "سعداء في خوض المباراة الحاسمة امام المكسيك، نستطيع صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كل شيء".
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وأضاف: "لقد حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي، وعندما تملك الفرصة لتنتزع التأهل الى الدور التالي، عليك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة".

وتابع: "استعدينا لهذه المباراة، ستكون مواجهة تكتيكية بالدرجة الأولى، مباراة مختلفة عن بولندا، انه منتخب مختلف".
 
ويستطيع المنتخب السعودي ضمان التأهل في حال فوزه على المكسيك، لكن التعادل سيكفيه بحال فوز بولندا على الأرجنتين. أما في حال انتهاء المباراتين بالتعادل سيقصى من المنافسة.


(سكاي نيوز)

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