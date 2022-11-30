تونس في مواجهة مصيرية أمام حاملة اللقب فرنسا في كأس العالم

يلتقي منتخب فرنسا بطل العالم اليوم، نظيره التونسي، على استاد المدينة التعليمية وذلك في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2022.
وتعد هذه المباراة مصيرية لتونس من أجل حصد الانتصار الأول لها بالبطولة، وحسم الفوز على حساب فرنسا حاملة اللقب.
بطاقة المباراة:
المجموعة: الرابعة
الجولة: الثالثة
المكان: استاد المدينة التعليمية
التاريخ: الاربعاء 30 تشرين الثاني 2022
صافرة البداية: 5 مساء بتوقيت بيروت
الحكم: ماثيو كونغير وسيعاونه الحكم مارك رول
حكم تقنية الفيديو المساعد: عبدالله المري.
مواجهات:
تقابلت تونس وفرنسا في 5 مواجهات كاملة، كانت الغلبة حاضرة لصالح المنتخب الفرنسي الذي فاز في مباراتين، وتَعادل مرتين، وتلقى خسارة واحدة على يد "نسور قرطاج".
حظوظ منتخب تونس
تأهل تونس مشروط بالفوز على فرنسا مع تعادل أستراليا والدنمارك، ويكفي للتأهل في حالة فوز الدنمارك على أستراليا بشرط أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف، أو عدد الأهداف المسجلة، إذا تساوى الفارق وعدد الأهداف المسجلة بين تونس والدنمارك في هذا السيناريو، سنلجأ للعب النظيف.
أما فرنسا ضمنت التأهل، وقد تعبر على رأس المجموعة حتى لو خسرت أمام تونس.
وتتصدر فرنسا المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، تليها أستراليا 3 نقاط، الدنمارك في المركز الثالث نقطة متساوية مع تونس.
التشكيلة المتوقعة:
فرنسا: هوغو لوريس، دايوت أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، بنيامين بافارد، ثيو هيرنانديز، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبلي، أولييفيه جيرو وكيليان مبابي.
تونس: أيمن دحمان، نادر الغندري، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، إلياس السخيري، وجدي كشريدة، علي معلول، وهبي الخزري وأنيس بن سليمان.