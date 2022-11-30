تونس في مواجهة مصيرية أمام حاملة اللقب فرنسا في كأس العالم

يلتقي منتخب فرنسا بطل العالم اليوم، نظيره التونسي، على استاد المدينة التعليمية وذلك في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2022.

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وتعد هذه المباراة مصيرية لتونس من أجل حصد الانتصار الأول لها بالبطولة، وحسم الفوز على حساب فرنسا حاملة اللقب.

بطاقة المباراة:





المجموعة: الرابعة



الجولة: الثالثة



المكان: استاد المدينة التعليمية





التاريخ: الاربعاء 30 تشرين الثاني 2022





صافرة البداية: 5 مساء بتوقيت بيروت





الحكم: ماثيو كونغير وسيعاونه الحكم مارك رول



حكم تقنية الفيديو المساعد: عبدالله المري.

مواجهات:

تقابلت تونس وفرنسا في 5 مواجهات كاملة، كانت الغلبة حاضرة لصالح المنتخب الفرنسي الذي فاز في مباراتين، وتَعادل مرتين، وتلقى خسارة واحدة على يد "نسور قرطاج".

حظوظ منتخب تونس