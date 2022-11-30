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رياضة
لأول مرة 3 حكمات في المونديال... من هن؟
Lebanon 24
30-11-2022
|
12:00
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أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابار، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، أول ثلاثي تحكيمي نسائي يقود مباراة لكأس العالم للرجال، بعد إعلان فيفا القرار، لتنهي مشاركة النساء الثلاث احتكارا استمر 92 عاما للرجال بتولي قيادة مباريات المونديال.
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فقد تم اختيار الثلاثي لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة، الخميس الماضي.
كما ستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس، في مباراة هولندا ضد لاتفيا، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.
كذلك سيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز، على أن تكون المباراة بين كوستاريكا وألمانيا واحدة من أهم مباريات دور المجموعات المتبقية في المسابقة.
(العربية)
رياضة
كأس العالم2022
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