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رياضة
نقل بيليه إلى المستشفى.. وابنته تكشف التفاصيل
Lebanon 24
30-11-2022
|
11:30
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قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الأربعاء في منشور على إنستغرام، إن أباها دخل المستشفى، لكنها أكدت أن حالته "ليست حرجة".
وأوضحت كيلي ناسيمينتو: "مرحبا أصدقائي. هناك الكثير من القلق في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق بصحة والدي.. هو في المستشفى حاليا.. ليس هناك أي حالة طارئة".
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وتابعت: "سأكون هناك (البرازيل) للاحتفال بالعام الجديد وأعدكم بنشر بعض الصور.. حقًا نقدر الاهتمام والحب".
كما ذكر تقرير لشبكة "ئي.إس.بي.إن" البرازيلية أنه تم نقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو بسبب "تورم عام" في إطار علاجه من السرطان.
وأشار إلى أنه يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم المتعمق لمشكلاته الصحية.
ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على الفور على طلبات للتعليق.
وكان بيليه (82 عاما) قد استئصل ورما من القولون في أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.
(سكاي نيوز عربية)
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