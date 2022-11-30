نقل بيليه إلى المستشفى.. وابنته تكشف التفاصيل

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قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الأربعاء في منشور على إنستغرام، إن أباها دخل المستشفى، لكنها أكدت أن حالته "ليست حرجة".وأوضحت كيلي ناسيمينتو: "مرحبا أصدقائي. هناك الكثير من القلق في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق بصحة والدي.. هو في المستشفى حاليا.. ليس هناك أي حالة طارئة".وتابعت: "سأكون هناك (البرازيل) للاحتفال بالعام الجديد وأعدكم بنشر بعض الصور.. حقًا نقدر الاهتمام والحب".كما ذكر تقرير لشبكة "ئي.إس.بي.إن" البرازيلية أنه تم نقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو بسبب "تورم عام" في إطار علاجه من السرطان.وأشار إلى أنه يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم المتعمق لمشكلاته الصحية.