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رياضة

أستراليا تهزم الدنمارك وتنال ورقة التأهل

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:26
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بلغ المنتخب الأسترالي دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الدنماركي 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب الفرنسي المتصدر.
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على الجانب الأخر تجمد رصيد المنتخب الدنماركي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة، بفارق نقطة خلف منتخب تونس في المركز الثالث.

وسجل ماتيو ليكي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 60، ليصعد فريقه إلى دور الستة عشر حيث سيواجه متصدر المجموعة الثالثة، والذي سيتم التعرف عليه في وقت لاحق من يوم الأربعاء، من خلال مباراتي بولندا والأرجنتين والسعودية مع المكسيك.

رياضة

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