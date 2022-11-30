المنتخب السعودي يسقط أمام المكسيك ويودع كأس العالم

أخفق المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر خسارته أما نظيره المكسيكي (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء.



وسجل المهاجم المكسيكي هنري مارتن هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 48، وضاعف لويس تشافيز النتيجة للمكسيك عند الدقيقة 53.

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وسجل السعودي سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد في الدقائق الأخيرة.





واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط.

بينما تقدم المنتخب المكسيكي إلى المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره البولندي.

بينما تصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 7 نقاط، وتأهل رفقة بولندا إلى الدور السادس عشر من مونديال قطر 2022.

وضرب منتخب الأرجنتين بذلك موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة، مع نظيره الأسترالي، وصيف بطل المجموعة الرابعة (D).

بينما سيواجه منتخب بولندا نظيره الفرنسي، حامل اللقب وبطل المجموعة الرابعة.