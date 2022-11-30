الأرجنتين تتأهّل إلى دور ١٦ بعد الفوز على بولندا

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حقق منتخب الأرجنتين فوزًا غاليًا على نظيره بولندا، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ستاد 974، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم.تواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في كأس العالم 2022، بجوار كلًا من السعودية وبولندا والمكسيك.بنتيجة مباريات اليوم، ضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم برصيد 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة، ومن بعدها بولندا في الدور المقبل، بصفته وصيفًا للمجموعة.واستمر لعب منتخب الأرجنتين في تمرير الكرة في منتصف الملعب، من أجل اختراق دفاعات بولندا لتسجيل الهدف الأول.وفي الدقيقة السابعة من عمر المباراة، أرسل أكونا، لاعب الأرجنتين، كرة عرضية من الطرف الأيسر لكن شتتها دفاع بولندا بنجاح.وأطلق ليونيل ميسي، تسديدة صاروخية على مرمى بولندا، في المباراة، ولكن تألق حارس بولندا، وأخرج الكرة في الخارج.