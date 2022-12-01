كيف انتهت الأزمة بين الملاكم المكسيكي وميسي؟

انتهت الأزمة التي افتعلها الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بسلام، بعدما وجه الملاكم اعتذارًا إلى ميسي ومنتخبه.

ألفاريز كان قد انتقد ميسي بعد مقطع فيديو من غرفة ملابس منتخب الأرجنتين بعد الفوز على المكسيك في كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه من الأفضل أن يصلي ألا يجده.

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وظهر ميسي في ذلك الفيديو أثناء الاحتفال بالفوز على الأرجنتين وهو يغني بينما ركل بحذائه شيئًا على الأرض، واتضح أنه كان يركل قميصًا مكسيكيًا أو علمًا كان على الأرض.

كانيلو اعتبر حينها أن ميسي لم يحترم شعب المكسيك وألوان العلم المكسيكي، قد أن يتراجع ويعتذر.

وقال الملاكم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "في الأيام الأخير، تركت نفسي أنفجر من الشغف والحب اللذين أشعر بهما تجاه بلدي، وأدليت بتعليقات لم تكن محلها".

وأضاف: "أود أن أعتذر لميسي وشعب الأرجنتين، كل يوم نتعلم شيئًا جديدًا، ونتعلم منه، هذه المرة جاء دوري، وأتمنى للفريقين المزيد من النجاح في المباريات القادمة، وسأواصل دعم المكسيك حتى النهاية".

يذكر أن اللاعب المكسيكي أندريس جواردادو خرج للدفاع عن ميسي بعد الاتهامات التي وجهها ألفاريز إلى البرغوث بسبب تلك اللقطة، وأكد للملاكم الشهير أنه لا يعرف كيف تعمل غرف الملابس في عالم كرة القدم.

المصدر: جول