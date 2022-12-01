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رياضة
البرتغال يفقد خدمات هذا اللاعب حتى نهاية المونديال!
Lebanon 24
01-12-2022
|
23:00
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تلقى المنتخب البرتغالي أنباء سيئة قبل مواجهته منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من دور مجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.
ونقل موقع "أونز مونديال" عن صحفيين برتغاليين، أن المدافع نونو منديز، لن يكون بإمكانه الاستمرار في مغامرة كأس العالم مع منتخب البرتغال بعد أن أظهرت الفحوصات المعمقة التي أجراها تعرضه لإصابة عضلية، ما سيحرمه من مواصلة المشوار.
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وبحسب تقريرالموقع الفرنسي، فإن الخبر لم يتم تأكيده بشكل رسمي، إلا أن جميع التقارير الإعلامية الواردة من معسكر المنتخب البرتغالي في الدوحة، تؤكد انتهاء مشوار ظهير باريس سان جيرمان في مونديال قطر.
وتعد إصابة منديز ضربة قاسية للغاية للمنتخب البرتغالي الذي سيفتقد أحد أهم ركائزه في الدفاع، ما سيجبر المدرب على إيجاد بديل مناسب لإكمال المشوار في المباريات القادمة ببطولة كأس العالم بقطر.
المصدر: win win
رياضة
كأس العالم2022
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