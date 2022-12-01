أمل العرب الأخير في المونديال... ماذا يحتاج المغرب للتأهل؟

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وفشلت كل من قطر وتونس والسعودية في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، فيما يملك المغرب فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجه "أسود الأطلس" كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.



ويحتل المغرب المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.





حسابات التأهل



حسابيا، يحتاج المغرب فوزا أو تعادلا أمام كندا من أجل ضمان التأهل رسميا، دون انتظار نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا. ودعت ثلاثة منتخبات عربية منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، ولم يتبق سوى المغرب، ليحمل آمال العرب ويتأهل إلى الدور الثاني، حين يلاقي، مساء اليوم الخميس، كندا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة.وفشلت كل من قطر وتونس والسعودية في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، فيما يملك المغرب فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجه "أسود الأطلس" كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.ويحتل المغرب المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.حسابيا، يحتاج المغرب فوزا أو تعادلا أمام كندا من أجل ضمان التأهل رسميا، دون انتظار نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

يمني المغاربة النفس في الفوز على كندا للتأهل بـ7 نقاط، مما سيجنب منتخبهم مواجهة قوية في الدور الثاني.

وفي حال خسارة المنتخب المغربي أمام كندا، فإنه سيحتاج فوز كرواتيا في المباراة الثانية، لضمان تأهلهما معا.

أما في حال فوز بلجيكا، فإنه سيجري النظر في فارق الأهداف، للحسم في المتأهل الثاني من المجموعة السادسة، بين المغرب وكرواتيا.

وإذا تعادل "الشياطين الحمر" و"الفاتريني"، فإنه سيتم النظر في فارق الأهداف بين بلجيكا والمغرب.

(سكاي نيوز)