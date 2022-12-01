هل سيدفع تشيزني هذا المبلغ لميسي؟

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كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى المنتخب البلوندي عن رهان حدث بينه وبين ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني قبل تنفيذ الأخير لركلة جزاء خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين.وتغلب المنتخب الأرجنتيني 2 - صفر، على نظيره البولندي في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثالثة في المونديال -رغم إهدار ميسي لركلة جزاء في الدقيقة 38-، التي شهدت أيضا فوز منتخب المكسيك 2 - 1 على منتخب السعودية، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.واحتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح منتخب أميركا الجنوبية بعد اصطدام يد تشيزني برأس ميسي أثناء تشتيت حارس المرمى لكرة عرضية.وقال تشيزني لقناة TV 2 Sport النرويجية عقب صافرة النهاية: قلت لميسي قبل احتساب الحكم لركلة الجزاء إنني أراهنه على 100 يورو بأن الحكم لن يحتسبها.وتابع: خسرت الرهان، لا أعلم إذا كان هذا مسموحًا في كأس العالم ربما يتم إيقافي (مازحًا) لكنني لا أهتم الآن.وختم: لن أقوم بالدفع له، ميسي لا يهتم بـ100 يورو بكل تأكيد.وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الستة عشر بصفته متصدرا للمجموعة، ليلتقي مع نظيره الأسترالي في دور الستة عشر، فيما تأهل منتخب بولندا في المركز الثاني، ليلعب مع نظيره الفرنسي متصدر المجموعة الرابعة في الدور ذاته.