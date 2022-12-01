17
o
بيروت
18
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل سيدفع تشيزني هذا المبلغ لميسي؟
Lebanon 24
01-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى المنتخب البلوندي عن رهان حدث بينه وبين ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني قبل تنفيذ الأخير لركلة جزاء خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين.
وتغلب المنتخب الأرجنتيني 2 - صفر، على نظيره البولندي في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثالثة في المونديال -رغم إهدار ميسي لركلة جزاء في الدقيقة 38-، التي شهدت أيضا فوز منتخب المكسيك 2 - 1 على منتخب السعودية، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.
Advertisement
واحتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح منتخب أميركا الجنوبية بعد اصطدام يد تشيزني برأس ميسي أثناء تشتيت حارس المرمى لكرة عرضية.
وقال تشيزني لقناة TV 2 Sport النرويجية عقب صافرة النهاية: قلت لميسي قبل احتساب الحكم لركلة الجزاء إنني أراهنه على 100 يورو بأن الحكم لن يحتسبها.
وتابع: خسرت الرهان، لا أعلم إذا كان هذا مسموحًا في كأس العالم ربما يتم إيقافي (مازحًا) لكنني لا أهتم الآن.
وختم: لن أقوم بالدفع له، ميسي لا يهتم بـ100 يورو بكل تأكيد.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الستة عشر بصفته متصدرا للمجموعة، ليلتقي مع نظيره الأسترالي في دور الستة عشر، فيما تأهل منتخب بولندا في المركز الثاني، ليلعب مع نظيره الفرنسي متصدر المجموعة الرابعة في الدور ذاته.
(العربية)
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
02:00 | 2022-12-01
01/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
01:45 | 2022-12-01
01/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
06:22 | 2022-12-01
01/12/2022 06:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
08:11 | 2022-12-01
01/12/2022 08:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
12:01 | 2022-12-01
01/12/2022 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:59 | 2022-12-01
مولر يعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد خروج ألمانيا من كأس العالم
16:06 | 2022-12-01
اليابان تهزم إسبانيا وتتأهلان معاً لدور الـ16!
16:00 | 2022-12-01
البطاقات الحمراء والصفراء... من ابتكرها وفي أيّ سنّة اعتُمدت لأوّل مرّة؟
15:59 | 2022-12-01
للمرة الثانية على التوالي.. ألمانيا تودع المونديال من الدور الأول
12:07 | 2022-12-01
بلا أهداف... كرواتيا تتأهل الى ثمن نهائي كأس العالم
11:58 | 2022-12-01
فخر العرب.. المغرب يسقط كندا ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 00:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 00:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 00:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact