Advertisement

رياضة

هل سيدفع تشيزني هذا المبلغ لميسي؟

Lebanon 24
01-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1016011-638054999058026710.jpg
Doc-P-1016011-638054999058026710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى المنتخب البلوندي عن رهان حدث بينه وبين ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني قبل تنفيذ الأخير لركلة جزاء خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 2 - صفر، على نظيره البولندي في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثالثة في المونديال -رغم إهدار ميسي لركلة جزاء في الدقيقة 38-، التي شهدت أيضا فوز منتخب المكسيك 2 - 1 على منتخب السعودية، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.
Advertisement

واحتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح منتخب أميركا الجنوبية بعد اصطدام يد تشيزني برأس ميسي أثناء تشتيت حارس المرمى لكرة عرضية.

وقال تشيزني لقناة TV 2 Sport النرويجية عقب صافرة النهاية: قلت لميسي قبل احتساب الحكم لركلة الجزاء إنني أراهنه على 100 يورو بأن الحكم لن يحتسبها.

وتابع: خسرت الرهان، لا أعلم إذا كان هذا مسموحًا في كأس العالم ربما يتم إيقافي (مازحًا) لكنني لا أهتم الآن.

وختم: لن أقوم بالدفع له، ميسي لا يهتم بـ100 يورو بكل تأكيد.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الستة عشر بصفته متصدرا للمجموعة، ليلتقي مع نظيره الأسترالي في دور الستة عشر، فيما تأهل منتخب بولندا في المركز الثاني، ليلعب مع نظيره الفرنسي متصدر المجموعة الرابعة في الدور ذاته.
 
 
(العربية)

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:59 | 2022-12-01
16:06 | 2022-12-01
16:00 | 2022-12-01
15:59 | 2022-12-01
12:07 | 2022-12-01
11:58 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website