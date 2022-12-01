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رياضة

مشجعون يتحدون الإعاقة ويعيشون إثارة مباريات كأس العالم

Lebanon 24
01-12-2022 | 11:00
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عشق كرة القدم لا يقتصر على من يرى ويتابع ويسمع المباريات، فمشجعو الكرة المستديرة من ذوي الاحتياجات الخاصة يجدون الطرق ويتحدون الإعاقة لعيش لحظات الإثارة ومتابعة نجومهم المحبوبين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع كرة قدم برازيلي يتابع مباراة منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.
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وظهر المشجع الذي يعاني من الصم والبكم والعمى، وهو يتفاعل مع أحد أهداف نجوم السامبا في المونديال.

وأظهر الفيديو، كيفية مساعدة أشقاء المشجع له، من أجل نقل أحداث وفعاليات المباراة له لمتابعتها بشكل جيد.

وفي الأرجنتين برز الصبي الكفيف يونغ فيلورامو وهو معجب بنجم منتخب "راقصي التانغو" ليونيل ميسي ويشجع منتخب بلاده بإخلاص في كأس العالم.

ويساعده والده في متابعة مباريات المنتخب الأرجنتيني بأخد أصابع ابنه ليشرح تحركات اللاعبين على لوح صغير يشبه الملعب.

ويظهر في الفيديو رد فعل فيلورامو على هدف ميسي.


(روسيا اليوم)

رياضة

كأس العالم2022

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