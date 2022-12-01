بلا أهداف... كرواتيا تتأهل الى ثمن نهائي كأس العالم

تأهّل المنتخب الكرواتي الى ثمن نهائي كأس العالم، بعد تعادله السلبي مع المنتخب البلجيكي الذي ودع البطولة.

واحتلت كرواتيا بهذا التعادل المركز الثاني في المجموعة السادسة بخمس نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر والذي فاز 2-1 على كندا.