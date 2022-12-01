Advertisement

رياضة

بلا أهداف... كرواتيا تتأهل الى ثمن نهائي كأس العالم

Lebanon 24
01-12-2022 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1016105-638055186380731166.jpg
Doc-P-1016105-638055186380731166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهّل المنتخب الكرواتي الى ثمن نهائي كأس العالم، بعد تعادله السلبي مع المنتخب البلجيكي الذي ودع البطولة.
 
 
واحتلت كرواتيا بهذا التعادل المركز الثاني في المجموعة السادسة بخمس نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر والذي فاز 2-1 على كندا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منتخب المغرب وكرواتيا إلى ثمن نهائي كأس العالم
lebanon 24
01/12/2022 21:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مباراة بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا في كأس العالم
lebanon 24
01/12/2022 21:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كرواتيا تهزم كندا برباعية وتقصيها من كأس العالم
lebanon 24
01/12/2022 21:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز كرواتيا على كندا في بطولة كأس العالم بنتيجة 4- 1
lebanon 24
01/12/2022 21:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24

كرواتيا

كأس العالم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-01
11:58 | 2022-12-01
11:00 | 2022-12-01
11:00 | 2022-12-01
06:45 | 2022-12-01
05:00 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website