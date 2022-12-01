اليابان تهزم إسبانيا وتتأهلان معاً لدور الـ16!

تأهل منتخب اليابان لدور ثمن نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على اسبانيا (2-1) ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.







وبالرغم من الهزيمة امام اليابان، تأهلت اسبانيا أيضاً لدور الـ16.

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