مولر يعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد خروج ألمانيا من كأس العالم

أعلن توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب المانشافت، بعد توديع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات.



وشارك مولر في فوز المنتخب الألماني أمام نظيره الكوستاريكي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بالدوحة مساء اليوم الخميس، ولكن هذا الانتصار لم يكن كافيا من أجل عبور المانشافت إلى الدور الثاني.

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وقال مولر في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أدرك أنه في بعض الأحيان يمكن أن يتألم الجمهور بسبب ما يحدث".



وأضاف: "في آخر مباراة دولية لي، أريدك أن تعرف أنني كنت دائمًا ألعب بقلبي، وأعطي كل ما أملك من أجل هذا القميص".



وكان منتخبا ألمانيا وكوستاريكا قد ودعا منافسات بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، فيما تأهل منتخبا إسبانيا واليابان إلى الدور ثمن النهائي.