Advertisement

رياضة

اليكم مواعيد مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات (صورة)

Lebanon 24
01-12-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1016219-638055599131191143.jpg
Doc-P-1016219-638055599131191143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بأربع مباريات مثيرة.
وستقام مباريات المجموعتين السابعة (G) والثامنة  (H)، لتحديد هوية المتأهل الثاني من كل مجموعة، بعد أن ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ 16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة والثامنة على الترتيب.
Advertisement

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة 2 كانون الثاني 2022، لمونديال قطر:


المجموعة الثامنة (H):

كوريا الجنوبية x البرتغال – الساعة 5 بتوقيت بيروت.

غانا x الأوروغواي – الساعة 5 بتوقيت بيروت.

المجموعة السابعة (G):

الكاميرون x البرازيل – الساعة 9 بتوقيت بيروت.

صربيا  x سويسرا – الساعة 9 بتوقيت بيروت.
 
 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-12-02
01:30 | 2022-12-02
23:00 | 2022-12-01
16:59 | 2022-12-01
16:06 | 2022-12-01
16:00 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website