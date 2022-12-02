Advertisement

رياضة

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2022؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1016223-638055604184616552.jpeg
Doc-P-1016223-638055604184616552.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسدل الستار على مباريات 6 مجموعات نهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من أصل المجموعات الثمانية للبطولة المقامة حاليا في قطر.
 
وحجز 14 منتخبا حتى الآن، مقاعد لهم في دور الـ16 لمونديال قطر، من بينها منتخب المغرب.
Advertisement

وفي ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات الست الأولى في مونديال قطر 2022:


المجموعة الأولى (A):

1- هولندا – 7 نقاط

2- السنغال – 6 نقاط

3- الإكوادور 4 نقاط

4- قطر من دون نقاط.
 

المجموعة الثانية (B):

1- إنكلترا – 7 نقاط

2- الولايات المتحدة الأميركية – 5 نقاط

3- إيران – 3 نقاط

4- ويلز نقطة واحدة.
 

المجموعة الثالثة (C):

1- الأرجنتين – 6 نقاط

2- بولندا– 4 نقاط

3- المكسيك – 4  نقاط

4- السعودية – 3 نقاط.


المجموعة الرابعة (D):

1- فرنسا – 6 نقاط

2- أستراليا – 6 نقاط

3- تونس – 4  نقاط

4- الدنمارك – نقطة واحدة.
 

المجموعة الخامسة (E):

1- اليابان – 6 نقاط

2- إسبانيا– 4 نقاط


3- ألمانيا – 4  نقاط

4- كوستاريكا – 3 نقاط.
 

المجموعة السادسة (F):

1- المغرب – 7 نقاط

2- كرواتيا – 5 نقاط

3- بلجيكا – 4  نقاط

4- كندا – نقطة واحدة.

وبالتالي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنكلترا، الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، المغرب، كرواتيا، أستراليا، اليابان، وإسبانيا.

كما كان منتخبا البرازيل والبرتغال قد ضمنا صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة (G) والثامنة (H) على الترتيب، التي تختتم مبارياتهما اليوم الجمعة.

المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:30 | 2022-12-02
23:30 | 2022-12-01
23:00 | 2022-12-01
16:59 | 2022-12-01
16:06 | 2022-12-01
16:00 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website