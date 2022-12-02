ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2022؟

أسدل الستار على مباريات 6 مجموعات نهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من أصل المجموعات الثمانية للبطولة المقامة حاليا في قطر.

وحجز 14 منتخبا حتى الآن، مقاعد لهم في دور الـ16 لمونديال قطر، من بينها منتخب المغرب.

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وفي ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات الست الأولى في مونديال قطر 2022:





المجموعة الأولى (A):



1- هولندا – 7 نقاط



2- السنغال – 6 نقاط



3- الإكوادور 4 نقاط



4- قطر من دون نقاط.



المجموعة الثانية (B):



1- إنكلترا – 7 نقاط



2- الولايات المتحدة الأميركية – 5 نقاط



3- إيران – 3 نقاط



4- ويلز نقطة واحدة.



المجموعة الثالثة (C):



1- الأرجنتين – 6 نقاط



2- بولندا– 4 نقاط



3- المكسيك – 4 نقاط



4- السعودية – 3 نقاط.





المجموعة الرابعة (D):



1- فرنسا – 6 نقاط



2- أستراليا – 6 نقاط



3- تونس – 4 نقاط



4- الدنمارك – نقطة واحدة. 1- الأرجنتين – 6 نقاط2- بولندا– 4 نقاط3- المكسيك – 4 نقاط4- السعودية – 3 نقاط.1- فرنسا – 6 نقاط2- أستراليا – 6 نقاط3- تونس – 4 نقاط4- الدنمارك – نقطة واحدة.



المجموعة الخامسة (E):



1- اليابان – 6 نقاط



2- إسبانيا– 4 نقاط





3- ألمانيا – 4 نقاط



4- كوستاريكا – 3 نقاط.



المجموعة السادسة (F):



1- المغرب – 7 نقاط



2- كرواتيا – 5 نقاط



3- بلجيكا – 4 نقاط



4- كندا – نقطة واحدة.



وبالتالي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنكلترا، الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، المغرب، كرواتيا، أستراليا، اليابان، وإسبانيا.