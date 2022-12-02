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رياضة

شاهد عرس فلسطيني يتحوّل لاحتفال بتأهل المغرب

Lebanon 24
02-12-2022 | 01:30
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تحوّل عرس فلسطيني في الأراضي المحتلة، إلى احتفال بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، عقب فوزه الخميس على منتخب كندا بهدفين لواحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
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وظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، منشطي العرس الفلسطيني، وهم يؤدون أغنية بكلمات مرتجلة، تهنئ وتشيد بالمنتخب المغربي ونجومه الذين حققوا حلم التأهل للدور الثاني من مونديال قطر.
 



واستطاع المنتخب المغربي التأهل إلى دور الـ16 من المونديال القطري بجدارة واستحقاق، حيث أنهى منافسات الدور الأول في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب كرواتيا الثاني و3 نقاط عن منتخب بلجيكا الثالث والذي غادر البطولة، بينما احتل منتخب كندا المركز الأخير بلا نقاط.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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