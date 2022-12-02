دي لويسا يرفض الاستقالة بعد خروج المكسيك من كأس العالم

أكد يون دي لويسا رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، أنه لا يفكر في الاستقالة مع تزايد الضغط بعد فشل المنتخب في بلوغ مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1978.



وحقق منتخب المكسيك الفوز على السعودية 2-1 الأربعاء، لكنه فشل في التأهل إلى دور الـ16 بفارق الأهداف في المجموعة الثالثة مع عبور الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16.

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وتم إلقاء اللوم على دي لويسا وميكيل أريولا رئيس رابطة الدوري المكسيكي؛ بسبب سوء النتائج حتى قبل كأس العالم، وقرارات إلغاء الصعود، والهبوط في الدوري المكسيكي، والسماح لعدد كبير من اللاعبين الأجانب باللعب في بطولات الدوري بالبلاد.





وقال دي لويسا للصحفيين: "ليست هناك حاجة للاستقالة، كنا على بعد هدف واحد فقط من تجنب الفشل... سيتم إجراء تغييرات هيكلية، مثل عدد الأجانب (في الدوري) والصعود والهبوط".



ومع ذلك، ازداد الضغط السياسي، إذ طالبت بيرثا كارافيو عضو مجلس الشيوخ بمحاسبة دي لويسا وأريولا، داعية المديرين التنفيذيين بالمثول أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعد الأداء الضعيف للفريق في قطر.



وكتبت كارافيو على "تويتر": "سنستضيف كأس العالم 2026، وسيكون هناك انتشار لوجستي ضخم واستثمار في تطوير الرياضة، وهذا ما استفاد منه مسؤولو الاتحاد بينما يقدمون نتائج سيئة للجماهير".

المصدر: win win