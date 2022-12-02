Advertisement

رياضة

دي لويسا يرفض الاستقالة بعد خروج المكسيك من كأس العالم

Lebanon 24
02-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1016229-638055616749990289.jpg
Doc-P-1016229-638055616749990289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد يون دي لويسا رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، أنه لا يفكر في الاستقالة مع تزايد الضغط بعد فشل المنتخب في بلوغ مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1978.

وحقق منتخب المكسيك الفوز على السعودية 2-1 الأربعاء، لكنه فشل في التأهل إلى دور الـ16 بفارق الأهداف في المجموعة الثالثة مع عبور الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16.
Advertisement

وتم إلقاء اللوم على دي لويسا وميكيل أريولا رئيس رابطة الدوري المكسيكي؛ بسبب سوء النتائج حتى قبل كأس العالم، وقرارات إلغاء الصعود، والهبوط في الدوري المكسيكي، والسماح لعدد كبير من اللاعبين الأجانب باللعب في بطولات الدوري بالبلاد.


وقال دي لويسا للصحفيين: "ليست هناك حاجة للاستقالة، كنا على بعد هدف واحد فقط من تجنب الفشل... سيتم إجراء تغييرات هيكلية، مثل عدد الأجانب (في الدوري) والصعود والهبوط".

ومع ذلك، ازداد الضغط السياسي، إذ طالبت بيرثا كارافيو عضو مجلس الشيوخ بمحاسبة دي لويسا وأريولا، داعية المديرين التنفيذيين بالمثول أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعد الأداء الضعيف للفريق في قطر.

وكتبت كارافيو على "تويتر": "سنستضيف كأس العالم 2026، وسيكون هناك انتشار لوجستي ضخم واستثمار في تطوير الرياضة، وهذا ما استفاد منه مسؤولو الاتحاد بينما يقدمون نتائج سيئة للجماهير".
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-02
12:12 | 2022-12-02
11:58 | 2022-12-02
11:00 | 2022-12-02
11:00 | 2022-12-02
07:05 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website