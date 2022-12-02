بيليه يُوجّه رسالة إلى قطر... ماذا قال فيها؟ (صورة)

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شكر الأسطورة البرازيلي بيليه، قطر لدعمه معنويا بعد مرضه خلال الساعات الماضية، ونقله إلى المستشفى في مدينة ساوبالو.وعرضت صورة بيليه ورسالة كتب فيها: "تعافى سريعا"، على واجهات عدة مباني عملاقة في الدوحة.وأثر التكريم في الدولة التي تستحوذ على اهتمام العالم هذه الأيام كونها مستضيفة بطولة كأس العالم، في بيليه، الذي أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة على شبكات التواصل الاجتماعي، والدعم المستمر من معجبيه.وحسب شبكة ESPN Brasil، فإنه تم نقل بيليه إلى المستشفى، بسبب تورم ومشاكل في القلب.وأردفت الشبكة، بأن بيليه تم نقله إلى المستشفى أيضا، بعد وجود تشوش ذهني، مشيرة إلى أن علاجه بالكيماوي من مرض السرطان لم ينجح، كما أصيب أيضا بتورم في جميع أنحاء جسده، وأكد الأطباء وجود مشاكل في القلب.