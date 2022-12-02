Advertisement

رياضة

بيليه يُوجّه رسالة إلى قطر... ماذا قال فيها؟ (صورة)

Lebanon 24
02-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1016313-638055799734900801.jpg
Doc-P-1016313-638055799734900801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكر الأسطورة البرازيلي بيليه، قطر لدعمه معنويا بعد مرضه خلال الساعات الماضية، ونقله إلى المستشفى في مدينة ساوبالو.

وعرضت صورة بيليه ورسالة كتب فيها: "تعافى سريعا"، على واجهات عدة مباني عملاقة في الدوحة.
Advertisement

وأثر التكريم في الدولة التي تستحوذ على اهتمام العالم هذه الأيام كونها مستضيفة بطولة كأس العالم، في بيليه، الذي أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة على شبكات التواصل الاجتماعي، والدعم المستمر من معجبيه.

وحسب شبكة ESPN Brasil، فإنه تم نقل بيليه إلى المستشفى، بسبب تورم ومشاكل في القلب.

وأردفت الشبكة، بأن بيليه تم نقله إلى المستشفى أيضا، بعد وجود تشوش ذهني، مشيرة إلى أن علاجه بالكيماوي من مرض السرطان لم ينجح، كما أصيب أيضا بتورم في جميع أنحاء جسده، وأكد الأطباء وجود مشاكل في القلب.
 
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-02
12:12 | 2022-12-02
11:58 | 2022-12-02
11:00 | 2022-12-02
08:00 | 2022-12-02
07:05 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website