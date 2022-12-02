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رياضة

بالاك غاضباً: ألمانيا فقدت سمعتها

Lebanon 24
02-12-2022 | 14:00
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طالب النجم الألماني المعتزل مايكل بالاك بإجراء تغييرات داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم لمحاولة تجنب وداع مبكر آخر من البطولات الكبرى.

وقال بالاك في تصريحات لموقع "ماغنتا" الرياضي: يتعلق الأمر بقلب كل حجر في اتحاد الكرة الألماني.
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وأضاف: ينبغي أن يكون جزءا من ذلك إعادة النظر في كل منصب باتحاد الكرة الألماني، بما في ذلك منصب المدير الفني للمنتخب. لا يتعلق الأمر بهانزي فليك شخصيا، بل بكرة القدم الألمانية وتكوين منتخب يلعب كرة قدم ناجحة ويذهب بعيدا.

وأشار بالاك إلى أن ألمانيا فقدت سمعتها كفريق في البطولة.

وقال: ينبغي علينا أولا أن ننال الاحترام مرة أخرى. علينا تدريب اللاعبين مرة أخرى. ربما نركز على بعض الأشياء الأخرى في السنوات الأخيرة، ويتعين علينا تصحيحها.
 
 
(العربية)

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