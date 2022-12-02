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رياضة

بفوز مثير... سويسرا تتأهل الى ثمن نهائي كأس العالم

Lebanon 24
02-12-2022 | 16:08
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حجز المنتخب السويسري آخر بطاقات التأهل ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه المثير على نظيره الصربي 3-2 في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة.


وباتت سويسرا آخل المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزها على صربيا.
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