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رياضة

احتفاء كوري جنوبي بإقصاء فالفيردي بعد 5 سنوات من "الإساءة"

Lebanon 24
02-12-2022 | 23:20
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احتفى مشجعون لمنتخب كوريا الجنوبية بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، بنشر صورة لاحتفال اعتبر مسيئا من جانب لاعب أوروغواي فيديريكو فالفيردي، قام به قبل أكثر من 5 سنوات.

ففي مباراة بدور الثمانية بين أوروغواي والبرتغال في كأس العالم للشباب تحت 17 سنة، سجل فالفيردي هدف التعادل لفريقه واحتفل بتضييق عينيه، علما أن البطولة كانت في ضيافة كوريا الجنوبية.
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وبعدما أثار الاحتفال غضب جمهور البلد المنظم، اضطر فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني حاليا، إلى تفسير موقفه والاعتذار عبر رسالة كتبها باللغة الكورية على "تويتر"، قال فيها إنه لم يقصد إهانة أحد.

وأكد لاعب الوسط الصاعد وقتها أن الإيماءة كانت تهدف إلى "تكريم صديق له".

والجمعة ودع فالفيردي رفقة منتخب أوروغواي كأس العالم رغم الفوز على غانا 2-صفر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك بسبب فوز كوريا الجنوبية الدرامي في اللحظات الأخيرة على البرتغال 2-1 في المجموعة ذاتها.

وبذلك تأهلت البرتغال متصدرة المجموعة إلى دور الـ16، ورافقتها كوريا الجنوبية في المركز الثاني رغم تساويها مع أوروغواي في عدد النقاط وفارق الأهداف، حيث تم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة.

لكن مع مرور أكثر من 5 سنوات، لم تنس جماهير كوريا الجنوبية فعلة فالفيردي رغم اعتذاره بعدها.

وكتب أحد المتابعين على "تويتر" مع صورة "الاحتفال المسيء": "احتفل بهذا الشكل ضد كوريا الجنوبية في 2017، والآن يقصونه من المونديال".

وقال آخر: "احتفل بهذه الطريقة حرفيا أمام كوريا الجنوبية في 2017. أريد أن يرحل هؤلاء الرجال".
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

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