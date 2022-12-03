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رياضة

بيليه في المستشفى... هذا ما أظهره التقرير الطبي

Lebanon 24
03-12-2022 | 02:00
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أظهر تقرير طبي، الجمعة أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لا تزال مستقرة.

وقال مستشفى ألبرت آينشتاين في ساو باولو إن الأسطورة البالغ من العمر 82 عاماً سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج مضيفاً أن الحالة الصحية العامة لبيليه تتحسن.
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المصدر: الشرق
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