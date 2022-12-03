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رياضة
البرازيلي داني ألفيس على خطى الحضري وميلا
Lebanon 24
03-12-2022
|
05:00
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بات ظهير أيمن منتخب البرازيلي داني ألفيس بعمر التاسعة والثلاثين أكبر لاعب من بلاده يخوض مباراة في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته الجمعة مواجهة الكاميرون ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في مونديال 2022.
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ويبلغ الفيس من العمر 39 عاما و6 أشهر و27 يوما ليتخطى عمر قائد المنتخب الحالي تياغو سيلفا (38 عاما)، الذي سجله في المباراتين الأولين لمنتخب بلاده في قطر.
وقد محا اللاعبان تباعا الرقم القياسي السابق المسجل باسم دجالما سانتوس الذي كان في السابعة والثلاثين في نهائيات عام 1966 في إنكلترا.
يذكر أن ألفيس يملك سجلا يتضمن إحرازه 43 لقبا في مسيرة قضى معظمها في أوروبا وتحديدا مع إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين ثم باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.
ويبقى الرقم القياسي للاعب الأكبر سنا يخوض أحد المباريات مسجلا باسم الحارس المصري عصام الحضري بعمر 45 عاما في مونديال 2018 في روسيا.
أما لاعب الميدان الأكبر سناً مشاركة فهو المهاجم الكاميروني روجيه ميلا بعمر 42 عاما في مونديال الولايات المتحدة عام 1994.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
رياضة
كأس العالم2022
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