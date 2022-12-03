منتخب المغرب.. فخر العرب الوحيد في كأس العالم!

لم يخف من وصيف بطل العالم كرواتيا فتعادل معه دون أهداف، ولم يرتبك من رجال بلجيكا فتفوّق عليهم بهدفين دون رد. وفي الختام قضى على كتيبة كندا بفوزٍ قاتل، ليتوّج نفسه متصدراً للمجموعة ويتأهل لدور الـ 16.

هكذا كانت رحلة المنتخب المغربي في دور مجموعات مونديال قطر، الذي كتب تاريخاً جديداً له في تاريخ مشاركاته المونديالية.

ويُعد المغرب، المنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من المرور إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022، بلا خسارة وبدون أن يعتمد على حسابات ونتائج الآخرين، ليحفظ بذلك ماء وجه العرب، بعدما فشل أصحاب الأرض قطر، ومنتخبا تونس والسعودية في تجاوز دور المجموعات.

كما انضم "أسود الأطلس" إلى منتخب السنغال كثاني منتخب أفريقي يبلغ الدور الثاني في مونديال قطر.

وسجل مدرب "الأبطال" وليد الركراكي تاريخاً جديداً للمدربين العرب أيضاً، بكونه أول مدرب عربي يتأهل بفريقه إلى الدور الثاني في تاريخ كأس العالم، وهو الذي تم التعاقد معه مؤخراً بعد اقالة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش.

عوامل حسمت تأهل المغرب

كانت واضحة رغبة المغرب في التأهل الى الدور الـ 16 من ركلة البداية، فقد دخل رجال الركراكي ميادين قطر بكل قوة.

وفرض "منتخب العز" سيطرتهم في الملاعب أمام الخصوم، ما أكد أن الفريق لا يريد التعادل انما يريد تحقيق أفضل النتائج.

وخلال المبارايات الثلاث، ظهر التناغم الكبير بين اللاعبين على أرض الملعب، ما أثمر عن تحقيق الانتصار والتأهل بجدارة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022. فقد قاتل كل لاعب كأن منتخبه يلعب للمرة الأخيرة في كأس العالم.

ونجح المنقذ حكيم زياش والمتألق أشرف حكيمي، وحامي العرين ياسين بونو ومن خلفهما، في كتابة تاريخ جديد لمنتخب بلادهم.

أفضل منتخب عربي

يُعتبَر المغرب، المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ الدور الثاني من بطولة كأس العالم مرتين في تاريخه، وذلك عامي 1986 و2022، فيما يأتي منتخبا السعودية والجزائر خلفه، بعد تمكنهما من تجاوز دور المجموعات عامي 1994 و2014 على التوالي.

وبهذا الانتصار التاريخي، بات المنتخب المغربي أكثر المنتخبات العربية تحقيقاً للفوز في نهائيات كأس العالم برصيد 4 انتصارات، مناصفةً مع السعودية، فيما تمتلك الجزائر 3 انتصارات في رصيدها.

وتلك العزيمة العالية التي لعب بها ذلك المنتخب "العنيد"، جعلته من بين المنتخبات المرعبة التي حجزت مقعداً لها في الدور الـ 16.

وسيقاتل "فخر العرب" الثلاثاء المقبل لآخر نفس أمام اسبانيا، التي ضمنت وصولها الى ثمن نهائي البطولة مبكراً.