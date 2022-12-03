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رياضة
إليكم جدول مواجهات إنطلاق دور الـ 16 في كأس العالم اليوم
Lebanon 24
03-12-2022
|
03:33
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إنطلق دور الـ16 من بطولة كأس العالم اليوم السبت، ويستمر ثمن النهائي على مدار 4 أيام، ويشهد 8 مباريات.
وتُقام مباريات دور الـ16 بين متصدر مجموعة ووصيف أخرى، مع منع التقاء منتخبين من نفس المجموعة إلّا في المباراة النهائية، مما يفتح الباب أمام مواجهات عدّة.
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على رأس المشاركين في ثمن النهائي، منتخبات الأرجنتين، البرازيل، فرنسا (حاملة اللقب)، إنكلترا، وغيرها، فيما شهد دور المجموعات مفاجأة مدوية بتوديع منتخب ألمانيا المسابقة.
وسينطلق دور الـ16 بمواجهة هولندا، متصدر المجموعة الأولى، مع أميركا، وصيفة المجموعة الثانية، على أن يلعب الفائز من هذا اللقاء أمام الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا.
وتستمر فعاليات الدور حتى يوم 6 كانون الأول ليكون الختام بمواجهة نارية بين البرتغال وسويسرا.
وفي ما يلي تفاصيل المباريات التي تجري اليوم:
- هولندا - أميركا
عند الساعة 18:00 بتوقيت قطر (17:00 بتوقيت بيروت) على ملعب خليفة الدولي.
- الأرجنتين - أستراليا عند الساعة 22:00 بتوقيت قطر (21:00 بتوقيت بيروت) على ملعب المدينة التعليمية.
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