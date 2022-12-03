Advertisement

رياضة

"أين رونالدو؟".. مشجعون كوريون يقلدون السعوديين في السخرية من ميسي

Lebanon 24
03-12-2022 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1016660-638056772733856449.jpg
Doc-P-1016660-638056772733856449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن حقق المنتخب الكوري الجنوبي فوزا مثيرا على البرتغال في الرمق الأخير، وعقب تأهله إلى دور ثمن النهائي في مونديال قطر، عبر الكثير من مشجعي "الشمشون الآسيوي" عن فرحتهم، مقلدين طريقة أنصار المنتخب السعودي إثر الفوز التاريخي للأخير على الأرجنتين.
Advertisement

وكان المنتخب الكوري الجنوبي كان فاقدا لأي أمل في الحصول على إحدى بطاقتي مجموعته للتأهل إلى دور الـ"16"، خاصة وأن منتخب الأوروغواي أقرب منه للانتقال إلى الأدوار الإقصائية عقب فوزه على نظيره الغاني.

ولكن وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين، انطلق المهاجم الكوري سون هيونغ مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانغ هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.
 
 
وعقب ذلك الانتصار بدأ بعض الحضور في المدرجات وخارج الملعب يردد بحماسة " أين رونالدو؟"، في سخرية من قائد المنتخب البرتغالي والذي يعتبر أحد أساطير "الساحرة المستديرة".

وكان المشجعون السعوديون هم أول من أطلق هذا الشعار في المونديال، بعد أخذوا يرددون داخل الملعب وفي مترو الدوحة وساحات التشجيع هتاف باللغة الإنكليزية "أين ميسي؟"، وبالعربية "ميسي وينه.. كسرنا عينه".
 
 
وقد لاقت هتافات مشجعي "الأخضر السعودي" رواجا كبيرا خاصة الهتاف باللغة العربية لدرجة أن الكثير من أنصار المنتخب البرازيلي، العدو اللدود لنظيره الأرجنتيني، باتوا يرددونه حتى دون أن يفهموا معناه بشكل دقيق. 
 
(الحرة) 

رياضة

كأس العالم2022

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:58 | 2022-12-03
11:00 | 2022-12-03
10:54 | 2022-12-03
10:05 | 2022-12-03
10:02 | 2022-12-03
09:46 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website