"أين رونالدو؟".. مشجعون كوريون يقلدون السعوديين في السخرية من ميسي



Advertisement

وكان المنتخب الكوري الجنوبي كان فاقدا لأي أمل في الحصول على إحدى بطاقتي مجموعته للتأهل إلى دور الـ"16"، خاصة وأن منتخب الأوروغواي أقرب منه للانتقال إلى الأدوار الإقصائية عقب فوزه على نظيره الغاني.



ولكن وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين، انطلق المهاجم الكوري سون هيونغ مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانغ هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات. بعد أن حقق المنتخب الكوري الجنوبي فوزا مثيرا على البرتغال في الرمق الأخير، وعقب تأهله إلى دور ثمن النهائي في مونديال قطر، عبر الكثير من مشجعي "الشمشون الآسيوي" عن فرحتهم، مقلدين طريقة أنصار المنتخب السعودي إثر الفوز التاريخي للأخير على الأرجنتين.وكان المنتخب الكوري الجنوبي كان فاقدا لأي أمل في الحصول على إحدى بطاقتي مجموعته للتأهل إلى دور الـ"16"، خاصة وأن منتخب الأوروغواي أقرب منه للانتقال إلى الأدوار الإقصائية عقب فوزه على نظيره الغاني.ولكن وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين، انطلق المهاجم الكوري سون هيونغ مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانغ هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.

🚨 — South Korea fans:



Where is Cristiano Ronaldo?

Where is Ronaldo?



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/54TL8GLxOw — Mr. Ehab (@mREarLBDMnKTeG4) December 2, 2022

وعقب ذلك الانتصار بدأ بعض الحضور في المدرجات وخارج الملعب يردد بحماسة " أين رونالدو؟"، في سخرية من قائد المنتخب البرتغالي والذي يعتبر أحد أساطير "الساحرة المستديرة".



وكان المشجعون السعوديون هم أول من أطلق هذا الشعار في المونديال، بعد أخذوا يرددون داخل الملعب وفي مترو الدوحة وساحات التشجيع هتاف باللغة الإنكليزية "أين ميسي؟"، وبالعربية "ميسي وينه.. كسرنا عينه".

وقد لاقت هتافات مشجعي "الأخضر السعودي" رواجا كبيرا خاصة الهتاف باللغة العربية لدرجة أن الكثير من أنصار المنتخب البرازيلي، العدو اللدود لنظيره الأرجنتيني، باتوا يرددونه حتى دون أن يفهموا معناه بشكل دقيق.

(الحرة)