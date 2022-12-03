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رياضة

بسبب "سيل المعجبين"... لاعب يضطر لإغلاق هاتفه في "المونديال"!

Lebanon 24
03-12-2022 | 10:02
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أجبر نجم منتخب كوريا الجنوبية تشو غو سونغ على الامتناع عن استخدام هاتفه في كأس العالم المقامة في قطر، بعد جذب فيديو له وهو على دكة البدلاء، 1.6 مليون متابع جديد على "إنستغرام".

ولم يكن تعداد متابعي اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على "إنستغرام" قبل تسجيله لهدفين أمام غانا يتجاوز 20 ألف، ليقفز الرقم إلى 1.6 مليون بعد إعجاب كثيرين بفيديو له وهو على دكة البدلاء.
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وسجل الفيديو 7.3 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي سيو جونغ هوان قوله إن سونغ لم يكن يحصل على القسط الكافي من الراحة بسبب هاتفه الذي كان يرسل تنبيهات ورسائل مستمرة له.

 
(سكاي نيوز)

رياضة

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